Ein 14 Meter hoher Burj Khalifa aus Lebkuchen steht im Mittelpunkt des Winter Wonderland DXB von Dubai Airports, das nun im Flugsteigbereich B von Terminal 3 des Flughafens Dubai International eröffnet wurde. "Winter Wonderland DXBist die perfekte Möglichkeit, um noch kurz vor dem Besteigen eines Flugzeugs in festliche Stimmung zu kommen. Eine wie für Instagram geschaffene Dorfszene mitten auf dem Flughafen mit Unterhaltung für Kinder und Erwachsene, Besuche des wichtigsten Manns in Rot auf seinem Schlitten und noch vieles mehr!", sagte Helen Mellor-Mitchell, VP Media and Brand Engagement, Dubai Airports.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171214005629/de/

Winter Wonderland DXB arrives at Dubai International Airport (Photo: AETOSWire)

Hinweis für Redakteure

Dubai Airports kümmert sich um Betrieb und Weiterentwicklung beider Flughäfen in Dubai DXB und DWC.

Als Integrator ist Dubai Airports darum bemüht, die Interessen aller Beteiligten in Einklang zu bringen, um das Wachstum des Luftverkehrs aufrechtzuerhalten, die betriebliche Belastbarkeit zu schützen und sicherzustellen, dass Dienstleister zusammenarbeiten, um einen sicheren und gefahrlosen Service zu bieten, die Erfahrung unserer Kunden zu verbessern und gleichzeitig einen nachhaltigen Betrieb aufrechtzuerhalten.

DXB ist laut Airports Council International der weltweit führende Flughafen im internationalen Passagierverkehr und weltweit die Nummer drei im Hinblick auf das Gesamtpassagieraufkommen.

Im internationalen Frachtverkehr nimmt DXB weltweit den zweiten Platz ein.

Hochauflösende Bilder von DXB und DWC finden Sie in unserem Bildarchiv.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20171214005629/de/

Contacts:

Dubai Airports

Hannah Burden Hamer, 0097145044394

Manager Corporate Communications

Hannah.BurdenHamer@dubaiairports.ae