Hamburg - In der Eurozone hat das BIP von Juli bis September im Vergleich zum Vorquartal um 0,6% angezogen, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Zeichen stünden gut dafür, dass die hohe Wachstumsgeschwindigkeit auch im Schlussquartal 2017 nahezu unvermindert fortgeführt werden könne. Dafür würden zumindest die Vertrauensindices sprechen. Die hohe Konjunkturdynamik dürfte die Eurozone mit ins Jahr 2018 nehmen können. Die quartalsweisen Wachstumsraten sollten sich mit durchschnittlich 0,5% allenfalls leicht abschwächen, sodass für das Gesamtjahr das BIP-Wachstum mit 2,1% erneut sehr überzeugend ausfallen dürfte. Erst 2019 könnte sich die Dynamik spürbarer abschwächen, womit die Expansionsrate unter die Marke von 2% sinken sollte. Die Inflationsrate habe in der Eurozone im November bei 1,50% gelegen. Das sei wie erwartet immer noch recht deutlich vom Inflationsziel der EZB von knapp 2% entfernt.

