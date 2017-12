Berlin - In einem Jahr, in dem die Debatte um aktives versus passives Investieren so intensiv geführt wurde wie selten zuvor, schauen die Anlageexperten von GAM auf 2018: Wie werden die im kommenden Jahr zu erwartenden Entwicklungen die Märkte und das Asset Management beeinflussen? Welche Potenziale kann ein aktives Management nutzen, die passiven Anlegern verborgen bleiben? Und in welchen Bereichen ist aktives Investieren besonders interessant?

Den vollständigen Artikel lesen ...