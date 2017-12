Riesige Datenmengen können Aufschluss über den Klimawandel geben oder im Kampf gegen Krebs helfen. Um sie zu verarbeiten, wird extreme Rechenleistung benötigt. In München steht dafür demnächst ein neuer Supercomputer.

In Deutschland soll im kommenden Herbst ein Supercomputer an den Start gehen, der nach heutigem Stand die Nummer drei unter den weltweit leistungsfähigsten Rechnern wäre. In München ist dafür am Donnerstag der Vertrag über die Lieferung der Anlage "SuperMUC-NG" geschlossen worden. Sie soll im Oktober 2018 am Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Betrieb gehen.

Mit mehr als 300.000 Rechenkernen kommt die Anlage auf eine theoretische Spitzenleistung (RPeak) von 26,7 Petaflops. Diese extreme Rechenleistung bezieht das neue System aus Server-Racks des chinesischen Herstellers Lenovo. Als Prozessoren kommen Intels Xeon Skylake (8174) zum Einsatz.

Wie sein Vorgänger wird auch der SuperMUC-NG - NG steht für Next Generation - mit warmem Wasser (45 Grad Celsius) gekühlt. ...

