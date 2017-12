Empört über ein in Südkorea stationiertes US-Raketenabwehrsystem hatte Peking seinen Nachbarn wirtschaftlich in den Würgegriff genommen. Nun soll die Zusammenarbeit wieder gestärkt werden - auch im Nordkorea-Konflikt.

Nach einem massiven Streit über ein in Südkorea stationiertes US-Raketenabwehrsystem wollen Peking und Seoul wieder enger kooperieren. "Ich glaube, dass Vertrauen nicht nur in einer Beziehung zwischen Menschen, sondern auch zwischen Ländern am wichtigsten ist", sagte Südkoreas Präsident Moon Jae In am Donnerstag während eines Treffens mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping.

Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap berichtete, rief Moon zu einem "Neustart" auf der Basis von "Freundschaft und Vertrauen" auf. Xi Jinping sagte demnach, der Besuch von Moon würde helfen, die Beziehungen wieder zu festigen, nachdem sie einen Dämpfer erlitten hätten. Auch stimmten die beiden Präsident überein, dass im Nordkorea-Konflikt eine friedliche Lösung gefunden werden müsse.

Zwischen den asiatischen Staaten war es in diesem Jahr zu heftigen Verstimmungen gekommen, da China sich durch ein neues US-Raketenabwehrsystem ...

