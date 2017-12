Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Donnerstagmittag von seinem negativen Start in den Handelstag teilweise erholt und tritt nun an der Stelle. Der Entscheid der SNB unverändert an den Negativzinsen festzuhalten, hatte somit "höchstens homöopathische Wirkungen" auf den Schweizer Leitindex SMI, kommentierte ein Händler das Ausbleiben grösserer Kursschwankungen. Der Schweizer Franken schwächte sich derweil gegenüber dem Euro im Anschluss etwas ab.

Da die eidgenössischen Währungshüter bei ihrer Geldpolitik bekanntlich stark von der EZB abhängen, werden sie am frühen Nachmittag wohl einen genauen Blick nach Frankfurt werfen. Dort wird die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Beschlüsse bekanntgeben und erläutern. Überraschungen und somit grössere Impulse für die Märkte werden ebenfalls nicht erwartet, heisst es aus dem Handel. Und da die Aussichten für die Wirtschaft in Grossbritannien in jüngster Zeit stabil geblieben sind, werde schliesslich auch die britische Notenbank am heutigen Tag ihre Leitzinsen wohl unverändert lassen.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.00 Uhr noch um 0,01% tiefer bei 9'393,89 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht nahezu unverändert bei 1'513,69 Punkten (+0,08%) genauso wie der breite Swiss Performance Index (SPI), der 0,01% auf 10'752,77 Punkte verliert. Von den 30 wichtigsten Titeln verzeichnen neun ein Minus, ...

