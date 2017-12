Die CytoTools AG stärkt im Rahmen von Kapitalerhöhungen ihre sehr aussichtsreich positionierten Töchter und erhöht ihre Anteile

* DermaTools und CytoPharma erhalten über 1 Mio. EUR frisches Kapital * DermaTools geht nun kurzfristig von einem Start der klinischen Studien des Wirkstoffes DermaPro(R) aus * CytoPharma bereitet erste präklinische Studien in den Indikationen Herz-Kreislauf und Krebs vor

Darmstadt, 14. Dezember 2017 - Die CytoTools AG hat im Rahmen von Kapitalerhöhungen ihre Anteile an der DermaTools Biotech GmbH und an der CytoPharma GmbH aufgestockt und damit ihren Aktionären die Möglichkeit eröffnet, an der zukünftigen Entwicklung dieser Gesellschaften in noch größerem Umfang zu partizipieren.

Durch die Stärkung der Liquidität unterstützt die CytoTools AG die aussichtsreichen Projekte, über die CytoPharma in Forschung und Entwicklung verfügt. In den Indikationen Herz-Kreislauf und Krebs werden neue Wirkstoffkandidaten untersucht. Aus diesen aus der Grundlagenforschung erarbeiteten hochinnovativen Ansätzen werden jetzt drei Substanzen ausgewählt, mit denen die präklinische Entwicklung vorangetrieben wird. Bei der DermaTools kann mit den erhaltenen Geldern der Start der wichtigen europäischen klinischen Studien (DermaPro(R)) begonnen werden.

"Wir haben in diesem Jahr die Voraussetzungen geschaffen, um mit beiden Firmen im nächsten Jahr wichtige Meilensteine zu erreichen. So sind wir zuversichtlich, dass mit den bald beginnenden klinischen Studien der DermaTools und der finalen Auswahl der Wirkstoffmoleküle für das klinische Programm der CytoPharma im nächsten Jahr deutliche Fortschritte erreicht werden", erläutert Dr. Mark-Andre Freyberg, Vorstand der CytoTools AG.

Auf der Gesellschafterversammlung der DermaTools Biotech GmbH wurde einstimmig eine Kapitalerhöhung auf 149.000 EUR Stammkapital beschlossen. Zudem wurden im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei der CytoPharma GmbH neue Anteile gezeichnet und das Stammkapital auf 30.200 EUR erhöht. Die CytoTools AG hat sich hierbei im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten engagiert und ihre Beteiligungsquoten an der DermaTools Biotech GmbH auf knapp 58 % und an der CytoPharma GmbH auf über 47 % deutlich ausgebaut.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Über CytoTools:

Die CytoTools AG ist ein deutsches Biotech-Unternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten.

CytoTools ist als Technologieholding - und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (58 %) und CytoPharma GmbH (47 %).

Kontakt: CytoTools AG Dr. Mark Andre Freyberg Klappacher Str. 126 64285 Darmstadt Tel.: +49-6151-95158-12 Fax: +49-6151-95158-13 E-Mail: freyberg@cytotools.de

