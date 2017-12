Zwischen Juli und September lag die Photovoltaik-Nachfrage das achte Quartal in Folge über zwei Gigawatt. Dennoch geht GTM Research davon aus, dass im Gesamtjahr der Zubau in den USA mit 11,8 Gigawatt gut 20 Prozent niedriger als 2016 ausfallen wird.Im dritten Quartal 2017 sind in den USA Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 2031 Megawatt neu installiert worden. Es sei das achte Quartal in Folge, in dem die Marke von zwei Gigawatt überschritten worden sei, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht von GTM Research und dem US-Photovoltaik-Verband SEIA. Gegenüber dem ...

