Luxemburg (ots) - Im letzten Jahr gingen bei 16% der in der Europäischen Union (EU) angesiedelten Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten Bestellungen über eine Webseite oder über Apps ein. Web-Verkäufe beinhalten sowohl Verkäufe an private Verbraucher als auch an andere Unternehmen. Der Anteil von EU-Unternehmen, die über das Internet verkaufen, stieg von 12% im Jahr 2010 auf rund 16% im Jahr 2014. Seither blieb dieser Anteil relativ stabil. Von den Unternehmen, die Web-Verkäufe tätigten, verkauften nahezu alle (97%) an Kunden in ihrem eigenen Land, während weniger als die Hälfte (44%) an Kunden in anderen EU-Mitgliedstaaten und über ein Viertel (28%) an Kunden außerhalb der EU verkaufte.



Die Europäische Kommission hat es sich zum Ziel gesetzt, einen digitalen Binnenmarkt zu schaffen, auf welchem der E-Commerce zwischen den Mitgliedstaaten ebenso reibungslos ablaufen soll wie die Verkäufe einer herkömmlichen Verkaufsstelle innerhalb eines Landes. Dennoch berichteten fast 2 von 5 EU-Unternehmen mit Web-Verkäufen an andere EU-Mitgliedstaaten im Jahr 2016 von Schwierigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit Versandkosten und/oder sprachlichen Barrieren.



Diese Informationen sind einem Artikel entnommen, der von Eurostat, dem statistischen Amt der Europäischen Union, veröffentlicht wurde, und stellen einen Teil der Ergebnisse einer Erhebung dar, die 2017 über die Nutzung von IKT (Informations- und Kommunikationstechnologien) und E-Commerce in Unternehmen durchgeführt wurde.



Aufgeschlüsselt nach EU-Mitgliedstaaten wurden Web-Verkäufe im Jahr 2016 von etwa einem Viertel der Unternehmen in Irland (26%), Schweden (25%) und Dänemark (24%) getätigt, gefolgt von den Niederlanden (22%), Belgien (21%) und Deutschland (20%). Im Gegensatz dazu verkaufte höchstens jedes zehnte Unternehmen in Rumänien (7%), Bulgarien und Polen (je 9%), Italien und Lettland (je 10%) über das Internet.



