TERRITORY verstärkt seinen Münchner Standort mit Stefan Tillmann, der ab Jahresstart als Editorial Director redaktionell und kreativ verantwortlich sein wird. Am Hamburger Standort wird Andreas Stahel künftig den neugeschaffenen Bereich Publishing Businesses verantworten. Ziel ist, neben den bestehenden Publishing-Aktivitäten neue Geschäftsmodelle und Medienideen am Markt zu erproben und zu entwickeln. Mit den beiden neugeschaffenen Positionen setzt TERRITORY, die Agentur für Markeninhalte, ihren Kurs - den Aufbau neuer Geschäftsmodelle sowie den Ausbau ihrer redaktionellen Kreativkompetenzen - weiter fort.



Mit Stefan Tillmann kann TERRITORY einen profilierten Journalisten für sich gewinnen: Der 38-Jährige weist über 15 Jahre Erfahrung im Journalismus auf. So startete Tillmann seine berufliche Karriere parallel zum Politik-/VWL-Studium an der Universität Augsburg als freier Journalist für Titel wie Süddeutsche Zeitung, Börse Online und FAS und wechselte anschließend in die Sportredaktion des Tagesspiegels. Nachdem er die Deutsche Journalistenschule absolviert hatte, begann er als Parlaments-Korrespondent für die G+ J-Wirtschaftsmedien Capital und Financial Times Deutschland. 2011 wechselte er zum ZITTY Verlag, wo er zunächst als Textchef arbeitete, ehe er Chefredakteur wurde. Zuletzt verantwortete er als Chefredakteur und zweiter Geschäftsführer die beiden großen Berliner Stadtmagazine tip Berlin und ZITTY, die er in einen Verlag integrierte und wieder profitabel machte.



Andreas Stahel wird bei TERRITORY den Aufbau neuer Geschäftsmodelle im Bereich Publishing Businesses verantworten. Der 31-Jährige kommt von Gruner + Jahr, wo er seit 2015 als Assistent der G+J-Vorstandsvorsitzenden Julia Jäkel tätig war. Zuvor arbeitete der Schweizer als Trainee beim Süddeutschen Zeitungsverlag - hier übernahm er unter anderem die Projektkoordination für die Geschäftsleitung. Sein beruflicher Einstieg erfolgte bei dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG, nachdem er 2012 sein Wirtschafts-Studium mit Stationen an den Universitäten in Lausanne, St. Gallen und an der London School of Economics erfolgreich beendete.



"Sowohl in unseren Kerngeschäften, als auch in den für uns neuen Geschäftsfeldern haben wir noch viel vor. Beide ergänzen unsere Führungsteams optimal. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit", kommentiert Soheil Dastyari, Chief Executive Officer von TERRITORY.



