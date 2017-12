Bremen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der Weihnachtszeit wird die Logistik, insbesondere die Paketauslieferung, für viele Menschen sichtbar: Kommt mein Geschenk rechtzeitig zum Fest an? Ist das beliebte Spielzeug noch im Lager des Online-Händlers verfügbar? Der letzte Monat des Jahres ist die geschäftigste Zeit für die KEP-Branche und viele andere Bereiche der Logistik. Funktioniert sie gut, bleibt sie für die meisten Menschen unsichtbar - eine besondere Leistung, wenn man bedenkt, dass die Logistik als drittgrößter Wirtschaftszweig Deutschlands aus weit mehr besteht als nur aus Warentransport und Paketauslieferung. Um die Logistiker nicht nur als fleißigen Weihnachtsmänner, sondern auch nach dem Fest ins Rampenlicht zu rücken und allen interessierten Menschen eine Chance zu geben, einen Blick hinter die Kulissen der Logistik zu werfen, hat die Bundesvereinigung Logistik e.V. (BVL) den Tag der Logistik ins Leben gerufen.



Am 19. April 2018 ist es wieder soweit. Die zahlreichen Veranstalter öffnen zum elften Tag der Logistik ihre Tore und bieten Werksbesichtigungen, Workshops, Informationsveranstaltungen, Karrieremessen und vieles mehr - kostenfrei und für jeden offen. Neben internationalen Konzernen wie UPS, Dachser oder DB Schenker beteiligen sich auch zahlreiche mittelständische Unternehmen. Bereits jetzt stehen über 40 Veranstaltungen fest auf dem Programm.



Seit 2008 präsentieren im April zahlreiche Unternehmen und Organisationen aus Industrie, Handel und Dienstleistung sowie Bildungseinrichtungen die Vielfalt der Logistik mit einer großen Bandbreite an Veranstaltungen. Im letzten Jahr fanden rund 400 Veranstaltungen in 19 Ländern statt, knapp 40.000 Besucher nahmen teil. "Als Logistikkoordinatorin der Bundesregierung hat der Tag der Logistik einen festen Platz in meinem Kalender", so Dorothee Bär, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium auf der zentralen Pressekonferenz der BVL zum Tag der Logistik 2017. "Das Engagement der Unternehmen hier ist beeindruckend. Die Besucherinnen und Besucher haben die Chance, die Logistik in all ihren Facetten kennenzulernen." Der Tag der Logistik dient für die Veranstalter neben der positiven Imagebildung vor allem auch der Fachkräftegewinnung. Der Aktionstag hat sich als wichtige Informations- und Kommunikationsplattform etabliert, die es Unternehmen, Organisationen und Bildungseinrichtungen ermöglicht viele Menschen für die Logistik zu begeistern. Dorothe Bär bringt es auf den Punkt: "Nur wer weiß, worum es geht, kann sich auch für eine Karriere in der Logistikbranche entscheiden."



Auch die BVL Regionalgruppen beteiligen sich am Tag der Logistik. Die studentische Regionalgruppe Ruhr richtet beispielsweise seit 2008 in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut und der technischen Universität Dortmund die größte BVL-Veranstaltung am Tag der Logistik aus. Unter dem Motto "Gestalten statt verwalten - bring dich ein!" bietet der Studententag interaktive Austauschmöglichkeiten für Content und Contacts zwischen Logistik-Unternehmen und Studierenden. Nach zehn erfolgreichen Jahren hat sich das Organisationsteam 2018 für ein Format-Update entschieden. Der Studententag findet nun in einer neuen Location, der Stahlhalle der DASA Arbeitswelt Dortmund, statt. Young Professionals sowie Bachelor- und Masterstudierende mit den Studienschwerpunkten Logistik/SCM oder IT erwarten dort Fachvorträge, Aussteller-Pitches und Key Notes in der Speaker's Corner. Die insgesamt 25 Aussteller haben die Möglichkeit, eine (klassisch analoge) Jobwall zu nutzen, gegebenenfalls einen der Vorträge zu gestalten und vor allem den direkten und zwanglosen Zugang zu den zukünftigen Fachkräften der Logistik zu suchen - für Einstiegspositionen genauso, wie für Praktika oder Bachelor- und Masterarbeiten.



Bisheriges Veranstaltungsangebot am Tag der Logistik:



Abbott Diagnostics GmbH, Wiesbaden Logistik erleben!



Ad Rem, Vilnius (Litauen) Logistikos diena 2018



ANMATHO AG, Hamburg Datenschutz-Managementsystem nach Datenschutzgrundverordnung



B. Braun Melsungen AG, Melsungen Logistik macht's möglich



Brunsbüttel Ports GmbH, Brunsbüttel Brunsbüttel Ports - Hinter den Kulissen eines Seehafens



CNX Consulting Partners GmbH, München Supply "Change" Management mit LEGO-Bausteinen



DACHSER SE - Logistikzentrum Saarland, Überherrn Tag der Logistik 2018



DACHSER SE Logistikzentrum Berlin Brandenburg, Schönefeld Tag der Logistik



DACHSER SE Logistikzentrum Bremen, Bremen Tag der Logistik 2018



DACHSER SE, Logistikzentrum Magdeburg, Magdeburg Deine Zukunft - Die Welt bewegen



DAKOSY AG, Hamburg Software- und IT-Dienstleistungen für die Logistikbranche



Die Baustofflogistiker, Berlin Einblicke in die BAUSTOFFLOGISTIK Berlin und Brandenburg



F.W. Neukirch (GmbH & Co.) KG, Bremen Tag der Logistik 2018



FIR e. V. an der RWTH Aachen, Aachen Forschung und Anwendung im Cluster Smart Logistik



Forschungs- und Technologiezentrum Ladungssicherung Selm gGmbH, Selm Zu Gast bei den Frachtforschern



Hochschule Fulda, Fulda Supply Chain Management in einer digitalisierten Welt



HORNBACH Baumarkt AG, Vilshofen Auch in der Logistik gibt es immer was zu tun!



IdentPro GmbH, Troisdorf Mit Laserlokalisierung wird die Staplerflotte fit für Industrie 4.0



InterLog Management GmbH, Dortmund Digitalisierung in der operativen Logistik: Design und Realisierungsplanung von komplexen, automatisierten Logistikanlagen mit 3D-Simulation



InterLog Management GmbH; Dortmund Digitalisierung in der operativen Logistik: Digitalisierung des Transport-Prozesses eines innovativen Transportdienstleister im Bereich des kombinierten Verkehr



InterLog Management GmbH, Dortmund Digitalisierung in der operativen Logistik: Lagerbestände sowie die Lagerhaltung richtig analysieren und nachhaltig optimieren



Josef Heuel GmbH, Meinerzhagen Hinter die Kulissen blicken - Betriebsführung bei Josef Heuel GmbH



KNV Logistik GmbH, Erfurt-Mittelhausen Blick hinter die Kulissen - Einblick in eine hochmoderne Medienlogistik



Kruse Spedition GmbH & Co KG, Walsrode Lust auf Logistik



Kulle Logistik GmbH & Co.KG, Werl Logistik zum Anfassen 2.0



LC Friedewald, Friedewald Logistics insights - Ein Blick hinter die Kulissen



LC Haldensleben, Haldensleben Logistics Insights - Ein Blick hinter die Kulissen



Linde Material Handling, Aschaffenburg Tag der Logistik 2018 @Linde MH



LOGDRi.COM, Göppingen QDRIVER - Teste dein Wissen als Berufskraftfahrer



Lufthansa Cargo AG, Frankfurt am Main Erlebnis Luftfracht - Live im Prozess



MIT Rhein-Kreis Neuss, Neuss "Vom Klicken bis zum Klingeln" Logistikberufe erleben - Berufsorientierung am Tag der Logistik 2018



nxtbase technologies GmbH, Potsdam Zukunftsweisende Kommissionierung am Hänel Lean-Lift® durch den Einsatz einer Augmented-Reality-Anwendung



Parts Europe GmbH, Wasserliesch Parts Europe - We Support The Sport



Rüdinger Spedition GmbH, Krautheim Tag der Logistik



Sappi Logistics Wesel GmbH, Voerde Haeger und Schmidt, INTAKT, Jerich Germany, O & P Hydraulik-Transportgeräte GmbH



Seehafen Wismar GmbH, Wismar Seehafen Wismar - Ein Hafen mit Tradition



Seifert Logistics Group, Ehingen Einblicke in das Seifert Logistikzentrum "Logistik Park Ehingen"



STORAG ETZEL GmbH / Kavernenanlage Etzel, Friedeburg Kavernenanlage Etzel: Energie-Logistik im Nordwesten



Suffel Fördertechnik GmbH & Co. KG, Aschaffenburg Technik-Center für Flurförderzeuge



TIS GmbH, Bocholt Logistik und Telematik - ein perfektes Paar!



Trierer Hafengesellschaft mbH & Orten Fahrzeugbau GmbH, Trier Elektromobilität bei LKW und leichten Transportern



TWI GmbH; Karlsruhe Weltmarktführer für Anlagen für die Presselogistik



Ubimax GmbH, Frankfurt Kommissionierung mit Augmented Reality - Modernste Datenbrillen-Technologien in der Logistik



Ubimax GmbH, Bremen Kommissionierung mit Augmented Reality - modernste Datenbrillentechnologien in der Logistik



UPS Deutschland S.à r.l. & Co. OHG, Frankfurt-Fechenheim Logistik live



VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH, Fulda VTL Entdeckerreise



ZF Friedrichshafen AG ZF Aftermarket, Bremen Vernetzte und automatisierte Logistik erleben!



ztv Zustell-, Transport und Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Krefeld Logistik live erleben bei eurer ztv-logistik.de



OTS: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43329 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43329.rss2



Pressekontakt: Anja Stubbe Tel.: 0421 / 173 84 23; E-Mail: stubbe@bvl.de