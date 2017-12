Essen (ots) - Der internationale Energie- und Immobiliendienstleister ista verändert sich, um seinen Kunden in Zukunft noch bessere Lösungen anbieten zu können. Deshalb stellt ista seine Geschäftsführung mit Blick auf veränderte Markt- und Kundenanforderungen zum 1. Januar 2018 neu auf.



"Unsere Kunden wünschen sich heute von uns neben Komfort und Servicequalität vor allem praktikable Lösungen rund um die Digitalisierung des Gebäudes", sagt Thomas Zinnöcker, CEO von ista. "Dafür wollen wir die entsprechenden Produkte und Services anbieten und entwickeln unsere Organisation deshalb mit Blick auf die veränderten Markt- und Kundenanforderungen weiter."



Zum 1. Januar 2018 werden fünf zentrale Geschäftsbereiche eingeführt, die sich entsprechend auf einzelne Märkte und deren spezifische Kundenanforderungen konzentrieren. Entsprechend zu den fünf Bereichen stellt sich die Geschäftsführung von ista neu auf:



Thomas Zinnöcker bleibt als CEO Vorsitzender der Holding-Geschäftsführung, übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz von ista Deutschland und verantwortet zusätzlich den Bereich New Business.



Christian Leu bleibt CFO von ista und übernimmt zusätzlich die Verantwortung für die Developing Countries von ista wie etwa China, Russland oder die Türkei.



Jochen Schein, bisher Chief Operating Officer (COO) für das internationale Geschäft von ista, wird künftig als CEO von ista Deutschland den Geschäftsbereich Deutschland sowie zusätzlich die gruppenweiten Shared Services IT, Produktentwicklung, Einkauf und die ista Service Center verantworten. Dieter Hackenberg als Chief Financial Officer (CFO) und Ralf Görner als Chief Operating Officer (COO) komplettieren die Geschäftsführung von ista in Deutschland. Christoph Lüthe, bisher in der Geschäftsführung Deutschland für das Vertriebsgeschäft, das Marketing und die deutschen Standorte verantwortlich, verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch.



Der bisherige Frankreich-Chef Laurent Sireix wird ebenso wie Ulrich Fischer, zuletzt Regional Manager Europe West, East & South, in die Geschäftsführung der Holding aufrücken.



Über ista



ista ist eines der weltweit führenden Unternehmen bei der Verbesserung der Energieeffizienz im Gebäudebereich. Mit unseren Produkten und Services helfen wir, Energie, CO2 und Kosten nachhaltig einzusparen. ista hat sich dafür auf das Submetering spezialisiert, also auf die individuelle Erfassung, Abrechnung und transparente Visualisierung von Verbrauchsdaten für Mehrfamilienhäuser und gewerbliche Immobilien. Als Grundlage nutzen wir ein Portfolio modernster Hardwarekomponenten zum Energiedatenmanagement. Dazu gehören funkbasierte Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmezähler sowie entsprechende Montagesysteme. Das Unternehmen beschäftigt in 24 Ländern weltweit über 5.400 Menschen und unterstützt rund zwölf Mio. Nutzeinheiten (Wohnungen und Gewerbeimmobilien) bei der Einsparung wichtiger Ressourcen. 2016 erwirtschaftete die ista Gruppe einen Umsatz von 850,4 Mio. Euro. Mehr Informationen unter www.ista.de und inside.ista.de.



