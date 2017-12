Unterföhring (ots) -



Allein unter Frauen: Benedikt Köstler (Burgthann) sticht aus den vier TVOG-Finalisten heraus. Der 17-jährige Schüler ist nicht nur der einzige Mann im Finale, sondern mit seinen 1,92 m der eindeutig größte unter den Teilnehmern. Er tritt im "The Voice of Germany"-Finale (Sonntag, 17. Dezember, 20:15 Uhr, in SAT.1) gegen drei echte Powerfrauen an: BB Thomaz (33, Düsseldorf) strotzt nur so vor positiver Energie. Die junge Mutter arbeitet als professionelle Zumba-Trainerin und träumt davon, musikalisch über sich hinaus zu wachsen. Natia Todua (21, Bruchsal) kam aus Georgien als Au-Pair nach Deutschland. Hier möchte sie ihren Plan, Musikerin zu werden, verwirklichen. Anna Heimrath (20, Graz) gilt in ihrem Heimatland Österreich als Favoritin auf den Titel. Die Abiturientin will mit Stimme und Persönlichkeit überzeugen. Im TVOG-Finale treten die Talente jeweils einmal mit ihrem Coach auf und singen einen Song solo. Höhepunkt: Jedes Talent performt mit einem internationalen Top-Act: Rita Ora, Beth Ditto, Kelly Clarkson und James Blunt unterstützen die vier Finalisten. Ed Sheeran eröffnet die Liveshow. Per Telefon- und SMS-Voting stimmen die Zuschauer ab. Wer wird "The Voice of Germany" 2017?



Das sagen die Coaches über die TVOG-Finalisten 2017



Nadia Todua singt mit Beth Ditto "We Could Run" Das ehemalige Au-Pair-Mädchen aus Georgien überzeugt mit ihrer einzigartigen und gewaltigen Soul-Stimme. "Ihr Platz im Finale ist absolut verdient", sagt ihr Coach Samu Haber. "Ihre Energie und ihre Passion ist so, so cool! Nur die Besten der Besten singen im Finale und das ist in dieser Staffel ganz klar Natia!" Im Finale performt die 21-Jährige außerdem mit Samus Band Sunrise Avenue "Help To Hate Me".



Benedikt Köstler singt mit Rita Ora "Anywhere" Vom Jugendzimmer im Keller ins große Finale von "The Voice of Germany". Benedikt Köstlers Stimme ist einfach unverwechselbar. Coach Mark Forster über seinen 17-jährigen Schützling: "Benedikt ist und hat ein Geschenk und das ist Kunst - ich liebe das!" Zusammen singen sie Mark Forsters aktuellen Hit "Kogong".



Anna Heimrath singt mit James Blunt "Don't Give Me Those Eyes" Annas Stimme ist stark und gleichzeitig sehr zerbrechlich. Das macht die 20-Jährige aus. "Wir sind super happy und finden es toll, was Anna macht," schwärmen ihre beiden Coaches Michi Beck und Smudo. "Sie ist eine tolle Künstlerin und wir freuen uns auch auf die gemeinsame Performance." Im Finale singt die Österreicherin mit den "Fanta 2", den Song "A-N-N-A" von Freundeskreis. Geht's passender?



BB Thomaz singt mit Kelly Clarkson: "Love So Soft" Ohne Zweifel, BB fällt einfach auf! Sowohl durch ihre extrovertierte Art, als auch ihre unglaubliche Stimme. "Es war einfach geil!", sagt ihr Coach Yvonne Catterfeld nach dem Halbfinale. "Es war eine krasse Performance und der Einzug ins Finale ist wirklich verdient! Sie hat alle umgehauen. BB hat so viele Facetten und so viele Möglichkeiten - das ist einfach schön!" Zusammen mit Yvonne Catterfeld singt BB Thomaz im Finale "Was bleibt".



Das große "The Voice of Germany"-Finale am Sonntag, den 17. Dezember, um 20:15 Uhr, live in SAT.1.



Wildcard-Voting: Neben den vier Finalisten haben noch zwei weitere Talente die Chance, ab dem 27. Dezember auf "The Voice of Germany - Live in Concert"-Tour zu gehen. Dafür können die Fans online beim Wildcard-Voting für ihre Favoriten abstimmen. Wer dabei ist, wird im Finale am 17. Dezember verkündet: https://www.the-voice-of-germany.de/wildcard-voting



Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf der Presseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2017 oder unter www.TheVoiceofGermany.de.



