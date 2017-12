Hamburg / Essen (ots) - In diesem Jahr entscheidet die Publikumswahl, welches Dokutainment-Format in der Gunst der Zuschauer an vorderster Stelle liegt. "Dokutainment erfreut sich beim Publikum immer größerer Beliebtheit. Diese Formate vermitteln auf unterhaltsame Weise Wissen, und der Zuschauer kann Dinge mit in seinen Alltag nehmen, die er vorher noch nicht wusste. Sie geben Einblicke in fremde Welten und man lernt Menschen mit beeindruckenden Biografien kennen", so Christian Hellmann, Chefredakteur der FUNKE Programmzeitschriften. "Um die thematische Vielfalt des Genres aufzuzeigen, stehen zwölf sehr unterschiedliche Formate zur Wahl."



Ab sofort kann bis zum 12. Januar von den Lesern und Zuschauern abgestimmt werden, welche Favoriten in der Kategorie "Bestes Dokutainment-Format" in das Rennen um die GOLDENE KAMERA gehen. Der Gewinner wird live in der Show ermittelt. Zur Wahl stehen: "Die Höhle der Löwen" (Jury; VOX), "Bares für Rares" (Horst Lichter; ZDF) "Kessler ist..." (Michael Kessler; ZDF), "Shopping Queen" (Guido Maria Kretschmer; VOX), "Bauer sucht Frau" (Inka Bause; RTL), "Uncovered" (Thilo Mischke; ProSieben), "Mein Lokal, dein Lokal" (Kabel 1), "Undercover Boss" (RTL), "Zuhause im Glück" (Eva Brenner, John Kosmalla; RTL 2), "Kitchen Impossible" (Tim Mälzer; VOX), "Gekauft, gekocht, gewonnen" (Frank Rosin; Kabel 1), und "Die Beet-Brüder" (Claus, Ralf und Henrik; VOX).



Abgestimmt werden kann online unter www.goldenekamera.de sowie telefonisch und per SMS. Alle wichtigen Informationen hierzu finden Sie in den Programmzeitschriften, Tageszeitungen sowie Onlineportalen der FUNKE MEDIENGRUPPE.



Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERA findet am 22. Februar 2018 in der Hamburg Messe statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.



