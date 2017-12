Boston - Angesichts der Tatsache, dass bei Terminkontrakten auf das Leitzinsniveau in den USA, sogenannten FED Funds Futures, die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung auf fast 100 Prozent taxiert wurde, war die Entscheidung der FED in der Sitzung des FOMC, den Zinssatz um 25 BP auf 1,25 bis 1,5% anzuheben, wenig überraschend, so Sophia Ferguson, Senior Portfoliomanager für Active Fixed Income and Currency bei State Street Global Advisors.

Den vollständigen Artikel lesen ...