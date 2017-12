Der amerikanische Technologiekonzern Microsoft (ISIN: US5949181045, NYSE: MSFT) wird am Donnerstag (Ex-Dividenden Tag war der 15. November 2017) 42 US-Cents Dividende je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Erhöhung um 7,6 Prozent. Insgesamt ist die jetzige Anhebung die 14. jährliche Anhebung in Folge. Der Softwareriese zahlt seit dem Jahr 2003 eine Dividende. Seitdem erfolgte ...

