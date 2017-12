Eitorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Das leuchtende Feuerwerk am Himmel ist der Höhepunkt der Silvesternacht und sorgt jedes Jahr bei Groß und Klein für unvergessliche Momente. Von Wunderkerzen bis Profi-Batterien - die Auswahl der passenden Feuerwerksartikel ist von großer Bedeutung, damit alle Beteiligten Freude an dem Spektakel haben. WECO Feuerwerk, Deutschlands größter Feuerwerkshersteller mit drei Produktionsstandorten in Deutschland, präsentiert für die Silvesternacht mehr als 50 Produktneuheiten in jeder Preisklasse. Effektstarke Batterie- und Verbundfeuerwerke sind besonders beliebt und stehen auch in diesem Jahr wieder im Fokus des Neuheiten-Sortiments. Die Auswahl reicht von kleineren Batterien wie "Remix" oder "Skyrush" bis zur XXL-Turbo-Effekt-Fächer-Batterie "Paradisum" oder dem Verbundfeuerwerk "Rollercoaster" mit insgesamt 206-Schuss.



"Die Menschen wünschen sich an Silvester ein imposantes Feuerwerk, das sie ohne großen Aufwand einmal anzünden und möglichst lange genießen können", sagt WECO Unternehmenssprecher Oliver Gerstmeier. "Da sind Batterie- und Verbundfeuerwerke ideal, denn sie zaubern direkt eine ganze Choreografie in den Himmel. So kann man mit Familie, Freunden und Nachbarn eine spektakuläre Feuerwerksshow genießen. Die Nachfrage steigt deshalb stetig." Ein weiterer Vorteil von Batterie- und Verbundfeuerwerken ist die Zünd- und Standsicherheit. Sie stehen fest auf dem Boden und starten durch einfaches Anzünden der Zündschnur eine farblich und höhenmäßig perfekt abgestimmte Feuerwerks-Choreografie. "Mit unseren Batterien und Verbundfeuerwerken fokussieren wir uns auch weiterhin stark auf die Sicherheit des Silvesterfeuerwerks", so Gerstmeier weiter.



Große Auswahl an Neuheiten: Von Fontäne bis Profi-Batterie



Feuerwerksbegeisterte können sich auf zahlreiche WECO Neuheiten mit großer Effektvielfalt für jeden Geldbeutel freuen. So bietet WECO mit der "Remix" eine kleinere 15-Schuss-Blinkstern-Batterie, die herrliche Kometen in Rot und Grün, zusammen mit Gold- und Silber-Blinkern sowie Sternen und lautstarkem Knatter schießt. Eine etwas größere Alternative bietet die Batterie "Skyrush". Die XXL-Multi-Effekt-Batterie mit 27 Schuss und einer Effekthöhe von 80 Metern lässt fetzige Knatter-Kometen in Rot, Grün und Blau gefolgt von imposanten Goldflimmer-Buketts, bunten Sternen sowie Gold-Palmen am Himmel erscheinen. Ein Highlight im mittleren Preissegment ist die XXL-Turbo-Effekt-Fächer-Batterie "Paradisum" mit 85 Schuss. Sie feuert rasante Multi-Colour Blinkstern-Buketts kombiniert mit roten und goldenen Knister-Kometen in Fächerform ab. Mit dem Verbundfeuerwerk "Hall of Fame" mit insgesamt 80 Schuss und einer Brenndauer von rund 75 Sekunden kann sich jedermann eine beeindruckende Feuerwerksshow vor die Haustür holen. Die Effekthöhe beträgt 65 Meter - abgeschossen von vier miteinander verbundenen Batterien.



Ein absolutes Highlight für Feuerwerk-Liebhaber ist das Verbundfeuerwerk "Star Attraction" mit einer Effekthöhe von 90 Metern und über zwei Minuten Brenndauer. Es besteht aus vier miteinander verbundenen Batterien, die insgesamt 152 Schuss in die Höhe feuern. Imposante Blinkstern-Buketts in Violett und Lemon gefolgt von roten und blinkweißen Buketts, Brokat Kronen und Blinksternen werden mit Gold-Kometen, violetten und grünen Blinkstern-Buketts, Gold-Spinnen und grünen Feuertöpfen kombiniert. Für diejenigen, die ein kleineres Budget haben, eignet sich das Verbundfeuerwerk "Rollercoaster", das aber nicht weniger effektstark ist: 207 Schuss feuert es in die Luft und bietet eine 90-sekündige Choreografie zum Staunen mit Silber-Palmen-Effekten, blauen und violetten Päonie-Effekten, Wirbeln, Sternen und Pfeifen.



Neu in der Produktgruppe Boden- und Leuchtfeuerwerk ist die Fontänen-Batterie "Wildfire". Sie sprüht leuchtintensive rote und grüne Sterne mit Knatter in Silber, herrliche Violette und goldene Chrysanthemen-Effekte und eine brillante Gold-Fontäne mit Sternen und imposantem Silberregen.



Batterien "Made in Germany" mit automatischer Fertigungsanlage in Eitorf



Als größter Feuerwerkshersteller mit deutscher Produktion legt WECO Feuerwerk sein Augenmerk konsequent auf Qualität und Sicherheit und produziert mit circa 460 Mitarbeitern jährlich unter anderem 25 Millionen Silvester-Feuerwerksraketen, hunderttausende Kanonenschläge, Reibkopf-Knaller, Traumsterne und vieles mehr. Die weltweit einzige automatische Fertigungsanlage für Feuerwerksbatterien in Eitorf kann bis zu eine Million Feuerwerksbatterien im Jahr herstellen. WECO Kunden können sämtliche Batterie- und Verbundfeuerwerke sowohl bei namhaften Discountern als auch in Verbraucher-, Super- und Baumärkten, Selbstbedienungs-Warenhäusern sowie im Fach- und Einzelhandel erwerben.



Der alljährliche Werksverkauf ist Tradition



Für viele Feuerwerkbegeisterte ist der Werksverkauf eine feste Größe im Terminkalender. An den drei Verkaufstagen vor Silvester öffnet WECO auch in diesem Jahr wieder seine Türen in Eitorf und Kiel. Neben einem vielseitigen Angebot aus dem regulären Sortiment gibt es auch die beliebten Überraschungspakete zu 30 und 50 Euro. Tausende Feuerwerk-Fans reisen jedes Jahr an, um eines der limitierten Pakete zu ergattern. Für den Werksverkauf in Eitorf gelten folgende Öffnungszeiten: Donnerstag, 28.12., 6-18 Uhr; Freitag, 29.12., 7-18 Uhr und Samstag, 30.12., 7-13 Uhr.



Über WECO



Bei der Firma WECO Feuerwerk handelt es sich um das einzige Unternehmen in Deutschland und Europa mit wesentlichen Kapazitäten in der Eigenfertigung. An den Standorten in Eitorf, Freiberg und Kiel werden 40 Prozent des Gesamtumsatzes selbst hergestellt. Die Produktpalette der eigenen Produktion umfasst Raketen, Batterien im 500 Gramm Bereich, Vulkane, Kanonenschläge, Reibkopfknaller, Tischfeuerwerk, Knallbonbons sowie das gesamte Angebot im Bereich Bühnenfeuerwerk und einige technische Artikel und Produkte für den Bereich Großfeuerwerk. WECO Feuerwerk ist heute Marktführer auf dem deutschen und europäischen Markt und versteht sich als Innovationsführer im Bereich des Feuerwerks. Durchschnittlich mehr als 30 Neuheiten pro Jahr werden an den deutschen Standorten entwickelt. Auch ständige Produktverbesserungen, die sich vor allem auch am Point-Of-Sale umsatzfördernd auswirken, sind für WECO selbstverständlich.



Weitere Informationen unter www.weco.de



Effekt-Videos im YouTube-Kanal von WECO:



Remix: https://www.youtube.com/watch?v=lNeqDnsUplo Skyrush: https://www.youtube.com/watch?v=emAXYsrNX4o Paradisum: https://www.youtube.com/watch?v=_U9Fy2LRFjI Hall of Fame: https://www.youtube.com/watch?v=aviTT9fDfLw Star Attraction: https://www.youtube.com/watch?v=bs-yn--rIC8 Rollercoaster: https://www.youtube.com/watch?v=tXVFYsUA2Y4 Wildfire: https://www.youtube.com/watch?v=im-POgWnjYY



OTS: WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43116 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43116.rss2



Pressekontakt: WECO Pyrotechnische Fabrik GmbH Oliver Gerstmeier Bogestraße 54 - 56 53783 Eitorf Tel.: 02243 883 304 E-Mail: oliver.gerstmeier@weco-pyro.de



Counterpart Group GmbH Marc Pfeil / Carolin Arnold Spichernhöfe / Kamekestr. 21 50672 Köln Tel: 0221 95 14 41 49 / -43 Fax: 0221 95 14 41 50 E-Mail: marc.pfeil@counterpart.de / carolin.arnold@counterpart.de