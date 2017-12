Koblenz (ots) -



Es brennt bereits die zweite Kerze auf dem Adventskranz, Weihnachten steht also schon vor der Tür. Das Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr und die Evangelische Militärseelsorge tragen zum nunmehr 31. Mal mit dem Adventskonzert in der historischen Florinskirche im Herzen der Koblenzer Altstadt zur adventlichen Stimmung bei.



Seit über 30 Jahren lädt die Bundeswehr zum Konzert des Heeresmusikkorps Koblenz in die Florinskirche. Die hektische Adventszeit ist oftmals angefüllt mit Terminen und anderen dringenden Erledigungen für das bevorstehende Weihnachtsfest. Doch rund tausend Besucher in den zwei angebotenen Konzerten zeigen dem Schirmherrn der Veranstaltung, den Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel, dass diese Tradition zu Recht gepflegt wird.



Weihnachtlich Besinnliches von klassisch bis modern



Unter der Leitung von Frau Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe zeigte das Heeresmusikkorps Koblenz einmal mehr seine Vielseitigkeit. Es erklang klassische Barockmusik Johann Sebastian Bachs, aber auch weihnachtliche Medleys, in denen zahlreiche bekannte Weihnachtsmelodien erklangen. Was mit einem Nussknacker unterm Weihnachtsbaum alles zu erleben ist, erzählte dann Tschaikowskis "Nussknacker Suite" und auch ein weiteres, gern zur Weihnachtszeit gezeigtes Märchen "The Beauty and the Beast" verzauberte mit bekannten Klängen die Zuhörer. Als kleine Überraschung hatte das Heeresmusikkorps auch einen aus Syrien geflüchteten Musiker mitgebracht. "Little Drama-Boy" und "Maria durch ein Dornwald ging" erhielten so ihre ganz spezielle Note - und die begeisterten Gästen konnten eine unglaubliche Fingerfertigkeit an arabische Percussions-Instrumente erleben.



Das sehr abwechslungsreiche Musikprogramm, umrahmt durch die vom Kerzenlicht erleuchtete Florinskirche, schenkte den Zuhörern eine Auszeit vom hektischen Treiben der Adventszeit. Nach einer Kurzandacht durch den evangelische Militärdekan Thomas Balzk durften auch alle Gäste zum Gelingen des Abends beitragen. Mit dem traditionell gemeinsam angestimmten Choral "Macht hoch die Tür" endeten die Konzerte.



Spenden zum Erhalt der historischen Kirche



Im Anschluss an die Veranstaltung hielten die Soldaten des Kommandos Sanitätsdienst der Bundeswehr auf dem Kirchplatz Glühwein und heißen Kakao für die Besucher bereit. Die Spenden dafür und die während des Adventskonzerts gesammelten Spenden wurden durch den Inspekteur des Sanitätsdienstes an die Stiftung Florinskirche übergeben. Die Stiftung Florinskirche kümmert sich um den Erhalt der historischen Kirche, die mit Beginn ihrer Restaurierung im Jahre 1820 als Ausgangspunkt des Miteinanders von Bürgern und Soldaten im Raum Koblenz einer langen Tradition folgt. Generaloberstabsarzt Dr. Michael Tempel überreichte am Ende des Abends eine Spende von insgesamt 4.760 Euro an eine hocherfreute Pfarrerin Birgit Becker.



