LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht verändert. Nachdem sie ihren Leitzins Anfang November erstmals seit gut zehn Jahren angehoben hatte, beließ sie ihn am Donnerstag konstant auf 0,5 Prozent. Auch das Wertpapierkaufprogramm wurde nicht angetastet, wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit den Entscheidungen gerechnet./bgf/tos/mis

