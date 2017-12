Zürich (ots) - Die Migros-Pensionskasse (MPK) tritt per 1. Januar

2018 dem Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen,

SVVK-ASIR, als neues Mitglied bei.



Nachdem der Stiftungsrat der MPK im November die Grundzüge der

Nachhaltigkeitspolitik beschlossen hat, erfolgt nun mit dem Beitritt

zum SVVK-ASIR ein erster Schritt zur Umsetzung. Die MPK teilt die vom

Verein definierte normative Basis, die sich auf Schweizer Gesetze und

von der Schweiz mitgetragene internationale Konventionen stützt.



Die MPK ist überzeugt, dass mit nachhaltigem Anlegen das

Risiko-Ertrags-Verhältnis der Vorsorgevermögen der Versicherten

verbessert werden kann, ohne dass dabei Renditeeinbussen in Kauf

genommen werden müssen. Der Anlageprozess wird deshalb mit der

systematischen Integration von Nachhaltigkeitskriterien erweitert.

Mit der Mitgliedschaft im SVVK-ASIR erhofft sich die MPK eine

grössere Effizienz für die Umsetzung der Nachhaltigkeitspolitik und

auch einen Know-how Gewinn.



Zürich, 14.Dezember 2018



Angaben zum SVVK-ASIR unter www.svvk-asir.ch



