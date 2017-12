FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Markt für europäische Staatsanleihen hat sich die starke Erholung bei Staatspapieren aus Griechenland fortgesetzt. Seit Anfang Dezember geht es im Gegenzug mit den Renditen stark nach unten. Am Donnerstag fiel der Zinssatz für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren um 0,14 Prozentpunkte. Die Rendite rutschte erstmals seit Beginn der Schuldenkrise 2010 unter 4,1 Prozent.

Anfang Dezember waren zehnjährige Anleihen des hochverschuldeten Eurolandes noch mit einem Zinssatz von mehr als 5,4 Prozent gehandelt worden. Zum Vergleich: In der Hochphase der Euro-Schuldenkrise lag die Rendite zeitweise über 40 Prozent, bevor das Land durch internationale Geldgeber vor der Staatspleite gerettet worden war.

Zuletzt hatte sich die griechische Wirtschaft weiter erholt. In den Monaten Juli bis September ist die Wirtschaftsleistung das dritte Quartal in Folge gestiegen. Allerdings hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 0,3 Prozent zugelegt und damit deutlich schwächer als in den beiden Quartalen zuvor.

In Griechenland hat sich mit der jüngsten konjunkturellen Belebung auch die die Lage auf dem Arbeitsmarkt etwas entspannt. Im dritten Quartal sei die Arbeitslosenquote auf 20,2 Prozent gefallen, teilte die nationale Statistikbehörde am Donnerstag mit. Damit war die Arbeitslosenquote in den Monaten Juli bis September so niedrig wie seit 2011 nicht mehr./jkr/tos/mis

