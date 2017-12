UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat vor einem Krieg mit Nordkorea gewarnt. Man dürfe nicht einfach in einen Krieg hineinschlittern. Guterres forderte Verhandlungen und Vermittlungen unter den Beteiligten.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat davor gewarnt, "schlafwandelnd" in einen Krieg mit Nordkorea zu stolpern. Zugleich forderte er, dass die UN-Resolutionen zum Atom- und Raketenprogramm Nordkoreas umgesetzt werden müssten - in erster Linie von Nordkorea, aber auch von allen anderen Staaten, deren Mitwirkung zur Schaffung einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel wesentlich sei. Guterres plädierte am Donnerstag nach einem Gespräch mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Tokio zugleich für Einigkeit im UN-Sicherheitsrat. Diese müsse bei der Sitzung zu Nordkorea am Freitag sichtbar werden. Sie ...

