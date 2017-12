Hamburg (ots) - Zum 1. Dezember ergänzt G+J Digital Products sein Führungsteam: Jana Behnken, 29, übernimmt die Leitung des neu geschaffenen Bereichs "New Products & Audience Management". Dieser umfasst die Business-Intelligence-Einheit von Digital Products sowie ein Team, das sich der Evaluierung und dem Aufbau neuer, markenübergreifender Geschäftsmodelle widmet. Jana Behnken kommt von der G+J-Tochter Delinero, wo sie seit 2015 als Chief Product Officer für die Weiterentwicklung des Onlineshops zuständig war. Zuvor war sie bereits in verschiedenen Positionen bei G+J tätig, u. a. bei New Business, dem internen M&A-Team.



Dr. Walter Sinowski, 54, seit 2015 Director "Technology" bei G+J Digital Products, übernimmt zum 1. Dezember zusätzlich zu seinen bestehenden Aufgaben die Leitung des Bereichs "Product Development". Die neue Unit führt Produktmanagement und Technologie zusammen. Das ermöglicht die noch flexiblere und agilere Organisation aller Teams, die an der Produktentwicklung der digitalen Marken beteiligt sind. Bereits vor seiner Zeit bei G+J hatte Walter Sinowski Führungsrollen bei digitalen Marktführern inne, etwa als CTO bei Parship oder IT-Director bei AOL Deutschland.



Eva-Maria Bauch, Geschäftsführung G+J Digital Products: "Mit den neuen Bereichen 'New Products & Audience Management' und 'Product Development & Technology' stärken wir Digital Products an den entscheidenden Stellen, um das dynamische Wachstum weiter auszubauen. Walter Sinowski bringt exzellentes technologisches Know-how ein, Jana Behnken steht für digitale Innovation und Kreativität. Zusammen sind sie die ideale Besetzung für unsere neuen Schlüsselpositionen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihnen."



Pressekontakt: Laura Degen Kommunikation G+J Digital Gruner + Jahr GmbH & Co KG Unternehmenskommunikation D-20459 Hamburg Telefon +49 (0) 40 / 37 03 - 3843 E-Mail degen.laura@guj.de www.guj.de