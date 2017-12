Hamburg - Offene Immobilien-Spezial-AIF haben in den vergangenen zehn Jahren einen Total Return von 2,8 Prozent p.a. erzielt, so die Experten von HANSAINVEST.Dieses eher schwache Ergebnis gehe vor allem auf das Konto der Fonds mit Immobilien im europäischen Ausland. Die Deutschlandfonds hätten hingegen auf zehn Jahre betrachtet einen Total Return von 4,3 Prozent p.a. erzielt. Mit Blick auf alle offenen Immobilien-Spezialfonds sei der Deutschlandanteil in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und erreiche Ende 2016 rund zwei Drittel (62,5 Prozent). Auslandsfonds hätten dagegen nur selektive Wachstumspotenziale. Büroimmobilien seien mit einem Anteil von 37,1 Prozent immer noch die wichtigste Nutzungsart, auf Handelsimmobilien würden rund 30 Prozent und auf Wohnimmobilien - trotz des Booms in diesem Segment - nur 9,5 Prozent entfallen.

Den vollständigen Artikel lesen ...