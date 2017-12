Massenentlassungen beim israelischen Pharma-Riesen Teva: Der Konzern, zu dem auch Ratiopharm gehört, entlässt 14.000 Mitarbeiter - ein Viertel der gesamten Belegschaft. Gewerkschaften rufen nun zu Streiks auf.

Der kriselnde Pharmakonzern Teva will weltweit 14 000 Stellen streichen. Dies teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Teva (hebräisch für: Natur) ist Weltmarktführer unter den Generika-Herstellern und Israels größtes Unternehmen. Weltweit hat die Ratiopharm-Mutter nach eigenen Angaben rund 53 000 Mitarbeiter, damit ist jede vierte Stelle von den Kürzungen betroffen. Teva steht schon länger wegen des zunehmenden Preisverfalls und anhaltender Absatzeinbußen in den USA unter Druck. Aus Protest gegen die Entlassungen bei ...

