Der DAX hat sich in der letzten Zeit nicht gerade eindeutig für eine weitere Richtung entschieden. Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial wirft einen Blick u.a. auf die Charts von DAX, Bitcoin und Gold und gibt seine Prognose ab. In der Sendung zeigt er außerdem die Auswirkungen der jüngsten Fed-Sitzung auf den EUR/USD sowie die Brexit Verhandlungen und die Auswirkungen auf den britischen Markt. Die vollständige Analyse finden Sie im Interview.