Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bonn/Stuttgart (pts024/14.12.2017/13:15) - In einer heute veröffentlichten Studie der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung unter der Leitung von Prof. Dr. Dietmar Fink wurde die Managementberatung Horváth & Partners zum sechsten Mal in Folge als beste Beratung der Themenkategorie Controlling & Finanzen ermittelt. Auch beim Kriterium "Fachwissen" erreichten die Consultants erneut den Spitzenplatz. Die Berater zählen damit einmal mehr zu den "Hidden Champions des Beratungsmarktes". In der Studie, die seit 2003 bereits zum sechsten Mal durchgeführt wurde, untersucht Professor Fink anhand einer strukturierten, ausführlichen Befragung von Führungskräften aus großen und mittelständischen Unternehmen, welchen spezialisierten, vergleichsweise weniger bekannten Beratungsunternehmen in einzelnen Fachgebieten von ihren Kunden eine höhere Expertise bescheinigt wird als den drei großen Beratungshäusern McKinsey, BCG und Bain. Die Ergebnisse der aktuellen Studie beruhen auf den Aussagen von 734 Führungskräften aus unterschiedlichen Branchen. Dr. Michael Kieninger, Sprecher des Vorstands von Horváth & Partners: "Wir freuen uns sehr über die erneute Bestätigung unserer Leistungsfähigkeit durch unsere Kunden. Für uns ist das ein zusätzlicher Ansporn, die Aufgabenstellungen unserer Kunden mit höchstem Engagement zu unterstützen. Gerade im Bereich Controlling und Finanzen stehen aktuell und in den kommenden Jahren durch die Möglichkeiten der Digitalisierung fundamentale Veränderungen an. Es gilt, die Steuerung der Unternehmen und einzelner Bereiche auf ein neues Niveau zu bringen. Advanced Analytics, Machine-Learning-Ansätze und Anwendungen der Künstlichen Intelligenz machen den 'Informationsschatz', der in Big Data verborgen ist, für die digitalisierte Steuerung nutzbar. Einen zweiten Anstoß erhält die digitalisierte Unternehmenssteuerung durch das Redesign der seit Jahrzehnten gewachsenen ERP- und BI-Systeme unter Nutzung moderner In-Memory-Technologien." Über Horváth & Partners Horváth & Partners ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit Sitz in Stuttgart. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 800 hochqualifizierte Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, Rumänien, Saudi-Arabien, der Schweiz, Ungarn und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Mitgliedschaft in der internationalen Beratungsallianz "Cordence Worldwide" unterstützt die Fähigkeit, Beratungsprojekte in wichtigen Wirtschaftsregionen mit höchster fachlicher Expertise und genauer Kenntnis der lokalen Gegebenheiten durchzuführen. Die Kernkompetenzen von Horváth & Partners sind Unternehmenssteuerung und Performanceoptimierung - für das Gesamtunternehmen wie für die Geschäfts- und Funktionsbereiche Strategie, Organisation, Vertrieb, Operations, Controlling, Finanzen und IT. Horváth & Partners steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen schaffen. Deshalb begleitet Horváth & Partners seine Kunden von der betriebswirtschaftlichen Konzeption bis zur Verankerung in Prozessen und Systemen. (Ende) Aussender: Horváth AG Ansprechpartner: Oliver Weber Tel.: +49 711 66919-3301 E-Mail: oweber@horvath-partners.com Website: www.horvath-partners.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171214024

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2017 07:15 ET (12:15 GMT)