LONDON (dpa-AFX) - Die britische Notenbank hat ihre Geldpolitik wie erwartet nicht verändert. Nachdem sie ihren Leitzins Anfang November erstmals seit gut zehn Jahren angehoben hatte, beließ sie ihn am Donnerstag konstant auf 0,5 Prozent. Auch das Wertpapierkaufprogramm wurde nicht angetastet, wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte. Bankvolkswirte hatten mit den Entscheidungen gerechnet.

Nach wie vor spricht die Notenbank davon, dass in den kommenden Jahren weitere moderate Zinsanhebungen geboten seien, soweit sich die Wirtschaft erwartungsgemäß entwickele. Die Zinsentscheidung im neunköpfigen geldpolitischen Ausschuss sei einstimmig gefallen. Die jüngste Annäherung zwischen der britischen Regierung und der Europäischen Union in den Brexit-Verhandlungen hätten einen ungeordneten EU-Austritt des Königreichs weniger wahrscheinlich gemacht. Das sollte die Unternehmens- und Verbraucherstimmung stützen, erwartete die Notenbank.

Ihre erste Zinsanhebung seit einem Jahrzehnt hatte die Bank of England zum einen mit dem ausgebliebenem Wachstumseinbruch nach dem Brexit-Votum von Mitte 2016 begründet. Zum anderen sah sie in der Straffung eine vorbeugende Maßnahme gegen die steigende Inflation. Das seit der Brexit-Abstimmung schwache Pfund treibt die Preise importierter Waren nach oben und vermindert so die Kaufkraft der Verbraucher. Einen klassischen Zinserhöhungszyklus mit regelmäßigen Straffungsschritten erwarten die meisten Analysten aber nicht./bgf/jsl/mis

AXC0164 2017-12-14/13:49