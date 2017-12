Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank endet ohne Paukenschlag: Beim Leitzins bleibt alles beim Alten. Die Europäer entfernen sich damit weiter vom Kurs der US-Zentralbank Fed. Diese hatte die Zinsen erneut erhöht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) lässt sich nicht beirren. Trotz steigenden Drucks, den Ausstieg aus der Politik des ultra-billigen Geldes zu beschleunigen, hält die Notenbank Kurs. Den Leitsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld beließen die Währungshüter erwartungsgemäß auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Auf diesem Niveau liegt er bereits seit März 2016. Der Einlagensatz steht weiterhin bei minus 0,4 Prozent. Banken müssen also Strafzinsen zahlen, wenn sie über Nacht Geld bei der Notenbank parken.

Auf ihrer Zinssitzung in Frankfurt am Donnerstag hielten sich die Notenbanker auch die Tür offen, notfalls die besonders in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe erneut auszuweiten. Sie sind momentan das schärfste Schwert der Euro-Wächter. Im Oktober hatte die Europäische Zentralbank beschlossen, ihre Anleihekäufe ab Januar 2018 auf 30 Milliarden Euro zu halbieren und zunächst auf diesem Niveau bis September weiterlaufen zu lassen.

Den ...

