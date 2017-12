Zürich - Nachhaltiges Investieren - eine Bezeichnung, die ein breites Spektrum an Ausprägungen abdeckt", so Markus Güntner, Nachhaltigkeitsexperte bei Swisscanto Asset Management International S.A.Ob ESG-Integration, Best-in-class oder Engagement. Auch Themenanlagen oder Impact-Investing würden zu den nachhaltigen Anlagestilen zählen. "Für Swisscanto Invest ist es eindeutig: Sustainability-Impact ist das A & O beim nachhaltigen Investieren. Denn die Anwendung dieses Ansatzes bedeutet, dass Investitionen zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen", so Güntner.

