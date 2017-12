Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien/Portland US (pts025/14.12.2017/13:45) - LINBIT, der weltweit führende Hersteller von Lösungen für Hochverfügbarkeit (High Availability, HA), Software Defined Storage (SDS) und Disaster Recovery (DR) auf Open-Source-Basis hat einen weiteren Erfolg zu verzeichnen: Ab sofort kann LINBIT DR auch für Apache ActiveMQ http://activemq.apache.org eingesetzt werden. Der beliebte und leistungsfähige Server für Messaging mit umfassender Unterstützung von Enterprise Integration Patterns (EIP), kann nun dank LINBIT auch in einer verteilten Architektur hochverfügbar gehalten werden. Die Lösung von LINBIT vereinfacht Disaster Recovery von ActiveMQ, da ein geclustertes Filesystem oder eine gemeinsame Datenbank keine Voraussetzungen mehr dafür sind. Für herkömmliche Implementierungen ist das nach wie vor der Fall. "Eine verlässliche Kommunikation in verteilten Umgebungen ist eine wichtige Anforderung an moderne IT-Systeme", erklärt Philipp Reisner, der CEO of LINBIT. "Mit LINBIT DR für ActiveMQ lassen sich Kosten und Komplexität deutlich senken. Auch die Risiken, die mit SAN, geclusterten Dateisystemen oder geteilten Datenbanken verbunden sind, fallen damit weg." Reisner hat 1999 die erste Version der Hochverfügbarkeitslösung DRBD® entwickelt und damit in Österreich den Grundstein für die Gründung von LINBIT und seine globale Erfolgsgeschichte gelegt. Heute sorgen Lösungen aus dem Hause LINBIT für höchste Verfügbarkeit tausender Rechenzentren und Cloud-Umgebungen in aller Welt. Pro Monat verzeichnet LINBIT mehr als 10.000 Downloads seiner DRBD-Software. Eines der ersten Unternehmen, das LINBIT DR für ActiveMQ einsetzt, ist TruckPro, ein großer amerikanischer Händler von Produkten für schwere LKW und Anhänger. Henry Santamaria, Director of Infrastructure bei TruckPro: "Ständige Verfügbarkeit ist wichtig für unser Geschäft und wir tun alles, damit unsere Systeme im Falle technischer Probleme schnell wieder einsatzbereit sind. Unsere Investition in LINBIT hat zu einer spürbaren Steigerung der Performance und Stabilität geführt." http://www.truckpro.com Über LINBIT LINBIT® ist der Hersteller und die treibende Kraft hinter DRBD®, dem De-Facto-Standard für Hochverfügbarkeitssoftware für Unternehmens-IT und Cloud Computing auf Open-Source-Basis. LINBITs DRBD ist in Millionen unternehmenskritischen IT-Umgebungen im Einsatz und sorgt dort mit seinen Produkten für höchste Verfügbarkeit (High Availability, LINBIT HA), Geo Clustering für Disaster Recovery (LINBIT DR) und Software Defined Storage (LINBIT SDS) in Cloud-Umgebungen basierend auf OpenStack oder OpenNebula. "LINBIT is Keeping the Digital World Running" Mehr unter: https://twitter.com/linbit https://www.linkedin.com/company/linbit https://www.facebook.com/LINBIT-DRBD-346343405475 (Ende) Aussender: LINBIT HA-Solutions GmbH Ansprechpartner: Gerhard Sternath Tel.: +43 1 817 82 92 E-Mail: gerhard.sternath@linbit.com Website: www.linbit.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171214025

