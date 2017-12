Die Energieversorger RWE und EnBW steigen aus dem Braunkohle-Geschäft in Ungarn aus. Zum Verkaufspreis an ein Konsortium um die tschechische EP Holding gab es keine Angaben.

Der Energiekonzern RWE verabschiedet sich von seinem Braunkohle-Geschäft in Ungarn. RWE verkaufe seinen Mehrheitsanteil an dem ungarischen Stromerzeuger Matra an ein Konsortium um die tschechische EP Holding, sagte eine RWE-Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage. Zum Kaufpreis machte sie keine Angaben. Auch der Versorger EnBW ist an der ...

