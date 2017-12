FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Insolvenz der Air-Berlin-Tochter Niki nimmt der Reisekonzern Tui seine noch an Niki vermieteten Flugzeuge früher zurück als geplant. "Wir bemühen uns derzeit um die kurzfristige Rücknahme von sieben Flugzeugen, die bislang noch bei Niki im Einsatz waren", erklärte ein Tui-Sprecher. "Sie sollten in den nächsten Tagen für Tuifly zur Verfügung stehen." Eingesetzt werden sie dann unter anderem auch, um gestrandete Niki-Passagiere nach Hause zu holen. Einige werden für die Lufthansa-Tochter Eurowings fliegen.

Ursprünglich hatte Tui 14 Maschinen im sogenannten Wet Lease inklusive Crews an die Niki-Mutter Air Berlin vermietet. Nach deren Insolvenz Mitte August brachte Tui die Hälfte davon bei Eurowings unter, und kündigte an, die restlichen selbst in Betrieb zu nehmen und mit eigenen Passagieren zu füllen.

"Vier Flugzeuge haben wir ja bereits für Tuifly selbst übernommen und werden sie bereits jetzt in Abstimmung mit der TUI in den Markt bringen", teilte der Sprecher per Email mit.

Nicht alle Flugzeuge stehen derzeit zur Verfügung, da einige in der Winterwartung bzw. beim Lackieren sind.

December 14, 2017 07:54 ET (12:54 GMT)

