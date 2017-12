Mainz (ots) -



Der Dokumentarfilm "SUPER FRIEDE LIEBE LOVE" von Till Cöster erzählt die Geschichte von Männern, die an einem normalen Leben innerhalb unserer Gesellschaft gescheitert sind. In einem Männerwohnheim in München haben sie eine Zuflucht gefunden. Das kleine Fernsehspiel des ZDF zeigt den Film am Montag, 18. Dezember 2017, um 0.35 Uhr.



Im "Haus an der Kyreinstraße" mitten in München leben unterschiedlichste Männer zusammen. Was sie eint ist, dass sie keine Wohnung und keinen festen Platz in der Mitte der Gesellschaft haben. Im Wohnheim ringen sie gemeinsam um Selbstachtung und setzen sich den Launen ihrer Zimmernachbarn aus. Sie verpflegen sich selbst, helfen einander aus und teilen auch Momente unbeschwerten Daseins. Die Einrichtung bietet den Bewohnern weit mehr als nur ein Dach über dem Kopf. Die Mitarbeiter sind bemüht, Regeln und Anforderungen auf ein erträgliches Mindestmaß zu beschränken, damit die Männer hier so sein dürfen, wie ihr bewegtes Leben sie geformt hat. Trotz aller Widrigkeiten können sie ihre Würde bewahren.



"SUPER FRIEDE LIEBE LOVE" ist bereits ab Sonntag, 17. Dezember 2017, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.



