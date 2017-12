Wohl dem, der jetzt schon im Urlaub ist. Die Kollegen, die im Büro bleiben müssen, sind es zumindest gedanklich. Vom 14. Dezember an schalten 23 Prozent ab - und kaufen nebenher Geschenke, anstatt zu arbeiten.

Auch wenn viele die Vorweihnachtszeit nicht genießen - Vorbereitungsstress, Geschenke in überfüllten Geschäften besorgen oder Pakete suchen, die bei unbekannten Nachbarn abgegeben wurden - mögen die Deutschen das Fest. Irgendwie.

Das sagen zumindest 73 Prozent der Deutschen in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov: Sie freuen sich aufs Fest, sagen die Befragten. Die Vorweihnachtszeit verbringen sie mit Geschenke einkaufen (84 Prozent), sie gehen auf Weihnachtsmärkte (80 Prozent) oder essen und backen Kekse (siehe Grafik unten).

Dumm nur, dass die Mehrheit trotzdem arbeiten und das besinnliche Programm irgendwie in den Feierabend quetschen muss. Für die Arbeitsmotivation ist das nicht förderlich, wie eine Analyse von Peakon belegt. Peakon ist ein dänisches Start-up, das anhand von Software und Machine-Learning-Algorithmen die Mitarbeitermotivation in Firmen misst. Die Plattform kann also beantworten, wann welche Mitarbeitergruppen besonders ...

