100 Schnellladestationen für Elektroautos will die Einzelhandelskette bis Anfang 2019 aufbauen. Innerhalb von 45 Minuten sollen Kunden dort ihre Elektroautos zu 80 Prozent laden können.Kaufland will bis Anfang 2019 an seinen Standorten rund 100 Schnellladestationen für Elektroautos aufbauen. Das gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Demnach sollen bis Mitte Februar 2018 den Kaufland-Kunden und -Mitarbeitern bundesweit bereits mehr als 40 Stationen zur Verfügung stehen. Jörg Dahlke, Leiter Bau International bei Kaufland, sieht sein Unternehmen in der Branche damit als Vorreiter: "Die neuen Ladestationen ...

