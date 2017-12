Mainz (ots) -



Karl-Günther von Hase, ZDF-Intendant von 1977 bis 1982, wird am 15. Dezember 100 Jahre alt. Der amtierende Intendant Thomas Bellut würdigt den Jubilar als "glaubwürdigen und erfolgreichen Botschafter für den Mainzer Sender". Bellut: "Der frühere Diplomat Karl-Günther von Hase war ein entschlossener Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Mit seinem Weitblick hat er das ZDF auf den Wettbewerb mit dem aufkommenden Privatfernsehen gut vorbereitet."



Karl-Günther von Hase setzte sich medienpolitisch für die Zukunftsfähigkeit des ZDF als Integrationsmedium in einer pluralistischen Gesellschaft ein und stellte auch technologisch wichtige Weichen. In seine Amtszeit fielen die Einrichtung des Mehrkanaltons, der neue Videotext und die Beteiligung des ZDF an den ersten Kabelpilotprojekten und Satellitenversuchen, aus denen später 3sat hervorgegangen ist. Auch viele erfolgreiche ZDF-Sendungen wurden damals eingeführt: vom "heute-journal" und "Politbarometer" bis hin zu "Wetten, dass ..?", "Das Traumschiff" oder "Der Alte".



Am 15. März 1977 war von Hase im Alter von 60 Jahren überraschend in das Amt des ZDF-Intendanten gewählt worden, nachdem es zwischen den beiden aussichtsreichsten Kandidaten, dem damaligen Programmdirektor Dieter Stolte und dem Chefredakteur Reinhard Appel, zu einem Patt gekommen war. Karl-Günther von Hase blickte damals bereits auf eine lange Karriere im öffentlichen Dienst zurück. Er war unter anderem Pressesprecher im Auswärtigen Amt, Chef des Bundespresseamtes, Staatssekretär im Verteidigungsministerium und schließlich Botschafter in London.



