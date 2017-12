Eschborn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die wichtigsten Informationen bekommt man häufig morgens an der Kaffeemaschine. So geht es Mitarbeitern in vielen Betrieben - und Unternehmen fördern diesen Austausch, indem sie ihren Mitarbeitern Coffee-Bars und Frühstück anbieten. Laut einer aktuellen Studie des Catering-Konzerns Compass Group halten 62 Prozent der befragten Unternehmen das für einen wichtigen Trend in der Betriebsgastronomie.



Mitarbeiter wünschen sich, bei ihrem Arbeitgeber zu frühstücken oder sich vor Arbeitsbeginn schon mit Kollegen an einer Coffee-Bar zu treffen. Viele Unternehmen tragen dieser Vorliebe bereits Rechnung: 54 Prozent der befragten Entscheider gaben an, dass ihre Firma über entsprechende Frühstücksangebote verfügt.



"Ein Kaffee-Angebot ermöglicht mehr Austausch - auch außerhalb der eigenen Abteilung. Es bietet schon morgens die Chance, ungezwungen neue Kontakte im Unternehmen zu knüpfen", sagt Carsten Bick, Vorsitzender der Geschäftsführung der Compass Group Deutschland GmbH. Der Caterer hat diesen Trend bereits vor einigen Jahren erkannt: Zusätzlich zur klassischen Betriebsgastronomie bietet Compass mit den "Caffè Dallucci" inzwischen immer mehr hochwertige, gemütliche Coffee-Shops direkt in den Unternehmen.



Fast-Casual-Konzept gewinnt an Zuspruch



Auch die Ansprüche an die Betriebskantine haben sich verändert: Aus Sicht von 54 Prozent der Verantwortlichen sind sogenannte Fast Casual Restaurants, in denen frische Produkte schnell zubereitet und mit einem reduzierten Service angeboten werden, ein wichtiger Trend. 43 Prozent der Befragten halten Einkaufs- und Take-Away-Möglichkeiten für zunehmend relevant.



Unternehmen greifen Trends auf



Die meisten Unternehmen haben die wichtigsten gastronomischen Trends aufgegriffen, wie die Studie belegt. 75 Prozent der befragten Unternehmen verfügen über eine Kantine, rund die Hälfte setzt auf ein Kaffee-Angebot, ähnlich viele bieten ein Fast Casual Restaurant. In fast jeder zweiten Firma werden auch gehobene Ansprüche bedient: Die Beschäftigten können ihre Mahlzeiten dort in einem klassischen Restaurant einnehmen. Einkaufmöglichkeiten und Take Aways offerieren immerhin 42 Prozent.



"Die Unternehmen haben erkannt, dass eine gute Verpflegung auch etwas mit Wertschätzung der Angestellten zu tun hat. Am Ende stärkt das die Mitarbeiterbindung", sagt Carsten Bick von Compass. Der Marktführer kooperiert deswegen zum Beispiel mit Premium-Markenpartnern wie Coa oder dean&david, deren beliebte Fast-Casual-Gerichte auch in der Betriebsgastronomie erhältlich sind.



Zur Studie:



Die Studie "Food-Konzepte in Unternehmen" gibt einen umfassenden Einblick in die Trends der betrieblichen Gastronomie in deutschen Unternehmen. Dazu wurden 210 Vorstände und Geschäftsführer sowie Personal- und Einkaufsleiter in deutschen Unternehmen aller Branchen mit mehr 200 Mitarbeitern online befragt. Die Befragung wurde im Juni 2017 vom Marktforschungsinstitut mo'web research durchgeführt.



Über die Compass Group Deutschland GmbH (Die LebenLeichterMacher):



Die Compass Group ist Marktführer für Catering und Food Services und einer der führenden Anbieter von Support Services in Deutschland. Mit folgenden Marken ist die Compass Group in Deutschland vertreten:



Eurest - die RestaurantErschaffer (Nr. 1 in Deutschland für Betriebsgastronomie), Food Affairs (Exklusiv-Gastronomie für Unternehmen / Betreiber von Spitzenrestaurants), Medirest - die SchöneMomenteMacher (Catering in Kliniken, Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen), Levy Restaurants - die EreignisMacher (Catering in Stadien und Arenen / Premium-Event-Dienstleistungen), Scolarest - die PausenSchaffer (Verpflegung in Schulen und Kindergärten), Menke Menue - die LeckerEssenBringer (Bringdienst und mobile Versorgung) sowie Plural - die FreiraumSchaffer (infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement).



Die Compass Group Deutschland beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2015/16 einen Umsatz von 666 Millionen Euro. Muttergesellschaft ist die britische Compass Group PLC, die mit über 500.000 Mitarbeitern in mehr als 50 Ländern und einem Umsatz von 23,3 Milliarden Euro weltweit Marktführer ist. Weitere Informationen finden Sie unter: www.compass-group.de.



OTS: Compass Group Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29070 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29070.rss2



Pressekontakt: Compass Group Deutschland GmbH Sabrina Carolin Scheer Head of Communications Telefon: +49 6196 478-654 E-Mail: unternehmenskommunikation@compass-group.de