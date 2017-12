WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat es in der vergangenen Woche weniger Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gegeben als erwartet. Sie fielen um 11 000 auf 225 000 Anträge, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen mit 236 000 Anträgen gerechnet.

Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt fielen die Erstanträge um 6750 auf 234 750. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gelten unter Ökonomen als Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt.

Woche zum Erstanträge Veränderung 4-Wochenschnitt Veränderung 09 Dez 17 225 -11 234,75 -6,75 02 Dez 17 236 -2 241,50 -0,75 25 Nov 17 238 -2 242,25 2,25 18 Nov 17 240 -12 240,00 1,50

(Angaben in Tsd)

AXC0198 2017-12-14/14:48