FRANKFURT (Dow Jones)--Die Piloten der Deutschen Lufthansa haben den im Oktober ausgehandelten Tarifverträgen zugestimmt. In einer Urabstimmung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) votierten fast 80 Prozent ihrer Mitglieder für die Annahme des Gesamtpakets, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag bei 91,6 Prozent.

Der Tarifabschluss stand auf wackeligen Füßen, nachdem der Gewerkschaftsvorstand den vereinbarten "Tarifvertrag Wachstum" Anfang November nicht absegnete, sondern scharf kritisierte. Und auch jetzt noch spricht Skepsis aus der Mitteilung der Pilotengewerkschaft.

"Es ist nicht einfach, den Kolleginnen und Kollegen zu erklären, warum wir in Zeiten von Rekordergebnissen bei der Lufthansa Zugeständnisse machen sollen", erklärte Vorstandsmitglied Jörg Handwerg. "Die Vereinigung Cockpit ist der Meinung, dass wir einem Neustart mit dem Management des Konzerns eine Chance geben sollten und der Kompromiss in Gestalt des Gesamtpakets eine akzeptable Grundlage dazu darstellen kann." Die Gewerkschaft sei dabei an ihre Grenzen gegangen.

Die Deutsche Lufthansa begrüßte die Zustimmung und betonte, die Zukunft gemeinsam mit ihren Mitarbeitern gestalten zu wollen. Damit habe ein langfristiger Tariffrieden geschlossen werden können. Unter anderem wurden neue Vergütungs- und Manteltarifverträge sowie Verträge zur Alters- und Übergangsversorgung mit einer Laufzeit bis Juni 2022 geschlossen. Die Lufthansa schätzt die Einsparungen bei den Personalkosten im Cockpit auf 15 Prozent, vorbehaltlich zukünftig zu zahlender Tarifsteigerungen.

December 14, 2017 08:18 ET (13:18 GMT)

