WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich der Anstieg der Importpreise im November verstärkt. Die Preise für in die USA eingeführte Güter legten zum Vorjahresmonat um 3,1 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Zuwachs um 3,2 Prozent erwartet. Im Oktober hatte die Rate noch revidierte 2,3 Prozent (zunächst geschätzt: 2,5 Prozent) betragen.

Im Monatsvergleich stiegen die Einfuhrpreise im November um 0,7 Prozent. Analysten hatten dies erwartet. Der Anstieg im Oktober lag in dieser Abgrenzung bei revidierten 0,1 Prozent (zuvor 0,2 Prozent)./tos/jkr/mis

AXC0199 2017-12-14/14:50