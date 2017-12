Wechsel des externen Anbieters für Oracle-Support für umfassendere Servicemöglichkeiten



Denver (ots/PRNewswire) - Spinnaker Support, der führende globale Anbieter von externem Support und Managed Services für Organisationen, die Oracle und SAP einsetzen, kündigte heute an, dass Stratus Technologies Spinnaker Support für seinen Oracle E-Business Suite (EBS) Anwendungssupport (http://www.spinnakersupport.com/oracle -support-services/ebs-support/) ausgewählt hat.



Stratus Technologies ist ein globaler Anbieter kontinuierlicher Verfügbarkeitslösungen für missionsentscheidende Anwendungen, die Technologien liefern, die proaktiv ungeplante Ausfälle in Rechenzentren und an der Peripherie vermeiden. Durch den Wechsel zu Spinnaker Support erhält Stratus zusätzliche Oracle EBS Support-Möglichkeiten, sowie flexible Vetragsbedingungen, während gleichzeitig die Wartungsgebühren mehr mit der tatsächlichen Nutzung übereinstimmen.



Kundenzitat



"Als ein führender Anbieter kontinuierlicher Verfügbarkeitslösungen ist sich Stratus der Bedeutung von hochwertigem Service, Wert und Engagement bewusst. Der Übergang zu Spinnaker Support für unsere E-Business Suite-Produkte ergab sich aus der Bewertung unseres aktuellen Anbieters anhand dieser Werte", so Bobby Chung, Senior IT Manager für Stratus Technologies. "Die weitere Optimierung unserer Oracle-Supportkosten ermöglicht uns, innovative Wege zu suchen und zu finanzieren, um unseren eigenen Service und unsere eigenen Technologielösungen voranzubringen. Wir freuen uns, nun mit den Experten von Spinnaker Support zusammenzuarbeiten."



Wieso externen Support-Anbieter wechseln?



Stratus' fortgesetzte IT-Strategie sieht vor, die vorhandene EBS-Version zu behalten und nicht zur Oracle-Cloud zu wechseln. Diese langfristige Entscheidung war eine erneute Untersuchung aller externen EBS-Supportalternativen wert. Der Wechsel zu Spinnaker Support fand aus folgenden Gründen statt:



- Die Mischung angebotener EBS-Dienste, einschließlich Managed Services und Consulting, um sicherzustellen, dass zukünftige IT-Projekte von einem Anbieter abgewickelt werden können - Zugriff auf ein breites Sortiment von Technologieberatungsdiensten, die in den Supportkosten inbegriffen sind, um zur Förderung einer flexibleren und überschaulicheren Infrastruktur ohne erforderliches Update beizutragen - Die Fähigkeit, zusätzliche Mittel für Projekte verfügbar zu machen, um Stratus' Spitzenposition für seine eigenen Technologien sowie Weiterentwicklungen in der Dienstleistungsbranche zu wahren



"Immer mehr Kunden, die bereits externen Support in Anspruch nehmen, bewerten ihren Anbieter neu, um sicherzustellen, dass sie den richtigen Partner für ihren weiteren Weg nutzen", erklärte Kurt Moydell, Senior Vice President, Global Sales and Marketing für Spinnaker Support. "Es freut uns, dass Stratus erkannt hat, dass ein Wechsel zu Spinnaker Support eine kluge Entscheidung ist, um ihnen beim Erreichen ihrer aktuellen und zukünftigen Geschäftsziele zu helfen."



Informationen zu Spinnaker Support



Spinnaker Support ist der führende globale Anbieter von externem Support und Managed Services für Oracle- und SAP-Unternehmenssoftware. Kunden von Spinnaker Support erhalten einen umfassenderen und schnelleren Service, sparen durchschnittlich 62 % ihre Support-Gebühren und können ihre aktuelle Software-Version unbegrenzt behalten. Sie bauen darauf, dass Spinnaker Support ihre Anwendungen bei Spitzenleistung am Laufen hält, während sie von On-Premise zu Hybrid-Lösungen und zur Cloud wechseln bzw. um sie auf diesem Weg zu lenken.



Spinnaker Supports preisgekrönte Servicemischung umspannt AP, BusinessObjects, Oracle E-Business Suite, JD Edwards, Siebel, Oracle Database, Oracle Technology- und Middleware-Produkte, Hyperion, Agile PLM, ATG/Endeca und mehr. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.spinnakersupport.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/spinnaker-support), Twitter (https://twitter.com/spinnakersupprt), Facebook (https://www.facebook.com/spinnakersupportservices/) oder Google+ (https://plus.google.com/+Spinnakersupport).



Informationen zu Stratus Technologies



Stratus Technologies ist ein Privatunternehmen im Besitz der Siris Capital Group. Die Muttergesellschaft, Stratus Technologies Bermuda, Ltd, ist in Bermuda eingetragen. Mit Stratus lassen sich geschäftskritische Anwendungen komplikationsfrei rund um die Uhr am Laufen halten. Die Technologien des Unternehmens vermeiden ungeplante Ausfälle in Rechenzentren sowie an der Peripherie und ihre Dienste gewährleisten, dass jegliche Probleme bewältigt werden, bevor Kunden dies in Angriff nehmen. Global Fortune 500-Unternehmen und KMUs verschiedenster Branchen auf der ganzen Welt verlassen sich seit über 35 Jahren für leicht einsetzbare, kontinuierliche Verfügbarkeit auf Stratus.



