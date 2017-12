Berlin (ots) - Die Polizei hat nach Informationen des Berliner "Tagesspiegels" (Freitagausgabe) seit Anfang 2016 insgesamt 20 rechte Tötungsdelikte registriert. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Anfrage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Linke) hervor. Das Papier liegt dem "Tagesspiegel" vor. In einem der aufgelisteten Fälle handelt es sich um einen vollendeten Mord.



