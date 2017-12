Die EZB hat bei den Zinsen keinen Spielraum mehr. Gegen eine Rezession hilft als Munition nur eine europäisch koordinierte Fiskalpolitik.

Europa hat ein ernstes Problem. Zwar wächst die Wirtschaft der Euro-Zone wieder stärker. Zugleich aber ist die Fähigkeit verloren gegangen, adäquat auf den nächsten Abschwung reagieren zu können. Und machen wir uns nichts vor: Dieser wird unweigerlich kommen.

Im Mittelpunkt der Antikrisenpolitik steht nach wie vor die Europäische Zentralbank (EZB). Sie verdient durchaus Anerkennung und hat zu den wirtschaftlichen Verbesserungen der vergangenen Jahre beigetragen. Seit der Krise hat die EZB den Einlagenzins in den negativen Bereich gedrückt. Außerdem hat die Notenbank in großem Umfang langfristige Anleihen gekauft und ihre Bilanzsumme von 2,2 Billionen Euro (2014) mehr als verdoppelt.

Der Euro-Kurs ist von 1,39 US-Dollar im Jahr 2014 auf ein Tief von 1,04 Dollar im Jahr 2016 gefallen, bevor er auf die derzeitige Marke von etwa 1,18 Dollar geklettert ist. Die Negativzinspolitik der EZB hat zudem die Investitionstätigkeit von Unternehmen und andere Ausgaben angekurbelt, die besonders sensibel auf Fremdkapitalkosten reagieren.

Doch es gibt eine Kehrseite dieser Politik: Die EZB hat nun keine Munition mehr, um die nächste Rezession zu bekämpfen.

Ein ökonomischer Absturz könnte etwa durch einen Crash der Vermögenspreise, angefangen beim Kurs langfristiger Anleihen, herbeigeführt werden. Die Kurse für deutsche Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit sind extrem hoch, was sich in einer Rendite von derzeit unter 0,5 Prozent widerspiegelt. Ein Kursverfall an den amerikanischen Aktien- ...

