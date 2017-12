Auf der neuen Bahnstrecke München-Berlin haben sich auch am Donnerstag wieder einige Züge verspätet. Ein ICE auf dem Weg in die Hauptstadt war am Nachmittag mit zweieinhalb Stunden Verspätung unterwegs.

Ein in München um 7.13 gestarteter ICE, der auf der neu eröffneten Strecke unterwegs war, erreichte nach Angaben eines Mitreisenden Erfurt um kurz nach 13 Uhr, wo er eigentlich um 10.31 Uhr hätte eintreffen sollen.

Ein Bahnsprecher sagte auf Anfrage, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...