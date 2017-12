Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Sollte es tatsächlich zu dem Delta-Airlines-Deal über 100 Flugzeuge kommen, wäre das ein herber Schlag für den Konkurrenten Boeing, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Europäer könnten damit unter Beweis stellen, dass sie immer noch in der Lage sind, Milliardenaufträge an Land zu ziehen./kro/ajx Datum der Analyse: 14.12.2017

ISIN: NL0000235190