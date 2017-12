FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) bewertet die Inflationsentwicklung im Währungsraum nach Worten ihres Präsidenten optimistischer. Der geldpolitische Rat sei zunehmend zuversichtlich, was den Inflationspfad angehe, sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag nach der Zinssitzung der EZB in Frankfurt. Zwar werde die Inflation in den kommenden Monaten, vornehmlich wegen Ölpreiseffekten, fallen. Die Kerninflation, die diese Effekte ausklammert, werde aber mittelfristig steigen.

Draghi begründete seine Zuversicht vor allem mit dem robusten Wirtschaftswachstum. Jüngste Stimmungsindikatoren und Konjunkturdaten deuteten auf ein hohes Wachstumstempo hin. Die hohe Wachstumsdynamik lege nahe, dass auch die Teuerung steigen werde. Momentan allerdings sei der Preisdruck immer noch verhalten.

Gefragt nach der neuen längerfristigen Inflationsprojektion der EZB für 2020, die bei lediglich 1,7 Prozent liegt, gab sich Draghi gelassen. Es gehe nicht so sehr um das Niveau der Inflationsrate, sondern eher darum, dass der Rat zuversichtlich sei, dass die Entwicklung nachhaltig sei und in Richtung des EZB-Inflationszielwerts von knapp zwei Prozent deute./bgf/tos/jha/

