Bundespräsident Steinmeier hat in einem Telefongespräch mit dem israelischen Präsidenten Rivlin die Verbrennungen israelischer Flaggen in Berlin scharf verurteilt. Er zeigte sich verstört von dem offenen Antisemitismus.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach während des Telefonats mit Israels Präsidenten Reuven Rivlin von "zutiefst verstörenden Ausdrücken von Antisemitismus während einer Welle anti-israelischer Aktivitäten in Berlin im Laufe der vergangenen Woche", wie Rivlins Büro in Jerusalem am Donnerstag mitteilte.

"Solche Akte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...