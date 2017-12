NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Robuste US-Konjunkturdaten drückten auf die Kurse. Wie die US-Regierung zum Handelsauftakt mitteilte, war die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt überraschend niedrig ausgefallen. Außerdem legte der Umsatz im amerikanischen Einzelhandel im November überraschend stark zu, während sich der Preisanstieg bei Importgütern spürbar verstärkte.

Am Vorabend hatten noch geldpolitische Beschlüsse der US-Notenbank Fed den Kursen am amerikanischen Rentenmarkt Auftrieb gegeben und die Renditen im Gegenzug belastet. Die Fed will bei künftigen Zinserhöhungen weiter eher vorsichtig vorgehen. Die scheidende Notenbankchefin Janet Yellen sieht unter ihrem künftigen Nachfolger Jerome Powell eine Kontinuität bei der Fortsetzung der langsamen Zinserhöhungen, was die Renditen am Rentenmarkt eher belastet.

Zweijährige Anleihen verloren im frühen Handel 2/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,81 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 5/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,14 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rutschten 7/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,37 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 9/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,74 Prozent./jkr/tos/zb

