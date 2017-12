Was die Übernahme von 21Century Fox für Walt Disney und seinen Chef Bob Iger bedeutet, welche Folgen der Deal für Netflix hat und wie womöglich auch der deutsche Bezahlkanal Sky davon profitiert.

Eigentlich sollte er den Job schon längst nicht mehr machen. Eigentlich wollte Bob Iger bereits im vergangenen Jahr den Posten als Vorstandschef des Micky-Maus-Konzerns Walt Disney an einen geeigneten Nachfolger abgegeben haben. Allein - wer ist schon geeignet?

Stattdessen schraubt der frühere TV-Moderator, der seit 2005 an der Spitze des Medienriesen steht, nun ein noch mächtigeres Unternehmen zusammen. Damit setzt Iger nicht nur seiner eigenen bemerkenswerten Karriere die Krone auf. Womöglich löst er zugleich mit einem Schlag das Problem der eigenen Nachfolge.

Fakt ist, dass die insgesamt 66 Milliarden Dollar teure Übernahme der zahlreichen Assets von 21st Century Fox auf beeindruckende Weise demonstriert, wie sehr sich in den vergangenen Jahren durch Digitalisierung und Globalisierung die Machtverhältnisse im Mediengeschäft verschoben haben. Nicht einmal eine einstige Größe wie der begnadete Dealmaker und unerschrockene Strippenzieher Rupert Murdoch, der innerhalb von Jahrzehnten angefangen mit einer kleinen Zeitung in Australien ein beachtliches Imperium geschaffen hat, mag da noch mithalten. Murdoch, so viel dürfte ihm klar geworden sein, fehlt schlicht die Größe, um in Zukunft mit Internetgiganten wie Amazon und Facebook mitzuhalten, die sich in immer mehr Feldern breitmachen und immer mehr Werbegelder einsaugen.

Stattdessen geht ein großer Teil von Murdochs Reiches nun auf im noch größer werdenden Disney-Konzern. Für dessen Lenker Iger ist die Übernahme des größten Teils von 21 Century Fox - wozu Filmstudios, Kabelfernsehnetze, Anteile am Streamingdienst Hulu und der Pay-TV-Sender Sky gehören - der Höhepunkt einer beispiellosen Einkaufstour. Seit er die Konzernspitze von Michael Eisner übernahm, hat Iger eine ganze Reihe ebenso weitsichtiger wie teurer Zukäufe gestemmt.

Den Anfang machte der Kauf der Animationsspezialisten Pixar, als Iger auffiel, dass Mickey Maus und Co. doch einigermaßen in die Jahre gekommen ...

